Nicaragua: Periodistas renuncian en medio de violentas protestas

Seis periodistas han renunciado a sus puestos de trabajo en medio de las violentas protestas contra el Gobierno de Nicaragua que en los primeros cinco días dejaron al menos 27 muertos, 428 heridos, y más de 100 personas arrestadas o desaparecidas.

"La comunicación debe ser siempre abierta. He apostado por un periodismo que dignifique a la persona, que engrandezca a Nicaragua y que busque la verdad", dijo el periodista y presentador del canal 10, Mario Medrano, al despedirse en vivo de la audiencia después de tres años de informar en el noticiero Acción 10.

El comunicador, quien observó que Nicaragua está pasando momentos difíciles, dijo que cree en el ejercicio periodístico profesional, responsable y apoderado de la verdad.

Su compañera de labores Joseling Medrano también renunció a ese medio de comunicación.

"Mi responsabilidad de informar va a seguir. Esperemos que el diálogo sea con prontitud y hago un llamado a la paz", abogó.



Canal 10 es propiedad del empresario mexicano Ángel González y ha sido criticado por sus periodistas por no transmitir en su noticiero estelar sobre las protestas que ocurren en Nicaragua.

El periodista Ángel Gahona fue asesinado el sábado de un tiro mientras cubría las protestas en la ciudad caribeña de Bluefields. (Foto: AFP) AFP

Días atrás renunciaron los periodistas Dino Andino, Arnulfo Peralta y Frida Montes, de Canal 2, y la presentadora de Canal 8, Martiza Rivas.



"Tuve toda la noche y la madrugada para reflexionar, mi conciencia ciudadana y de periodista me impulsa a repudiar los actos de violencia que una vez más tiñe de sangre de hermanos nuestras calles", escribió Andino en su cuenta de la red social Facebook.



"Condeno los actos cobardes de agredir a mis colegas periodistas de 100 % Noticias y de otros medios, solo por ejercer el DERECHO a informar", agregó.



En tanto, el también periodista y presentador Arnulfo Peralta renunció "con la satisfacción del deber cumplido".



"Me retiro oficialmente de TVNoticias, el hogar digno que Dios me dio durante 14 años, hay momentos cruciales en la vida de un periodista en donde la balanza se inclina, tu trabajo o tu Familia, el confort o reinventarte, yo escojo el camino más difícil, empezar de cero", escribió en su cuenta de Facebook.



La presentadora de Canal 2, Frida Montes, también renunció porque "me han enseñado que hay que rechazar la injusticia y siempre, siempre, uno tiene que hacer lo que dicte su corazón".



"Todos sabemos lo que está pasando en el país: están matando a nuestros jóvenes, lo están violentando y lo están reprimiendo.No permitamos más esto", instó la comunicadora en una declaración en su red social de Facebook, donde hizo un llamado a "despertar" la consciencia ciudadana.



"Mi participación en la TV ha terminado por el momento. Gracias por la oportunidad @canaltn8... mi corazón no pudo más", escribió en su Twitter la presentadora de canal 8, Maritza Rivas, quien tenía menos de un mes de trabajar en ese medio de comunicación.



La tensión provocada por las protestas masivas contra el Gobierno de Daniel Ortega se mantiene en Nicaragua.



El anuncio de Ortega, de derogar las medidas de seguridad social que detonaron las manifestaciones callejeras, no calmó los ánimos, pero la tensión creció anoche, cuando un fuerte contingente policial atacó a unos 500 estudiantes universitarios atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), según denunciaron.



La agresión, que cobró decenas de heridos y un fallecido que no ha sido confirmado, ocurrió horas después de que Ortega había advertido que actuaría "con firmeza", lo que causó una ola de indignación en diversos sectores locales.



Tras cinco días de manifestaciones que grupos de choque oficialistas han intentado impedir sin éxito, las organizaciones no gubernamentales reportan al menos 27 fallecidos, y la Cruz Roja Nicaragüense suma 428 heridos, de los cuales 235 han necesitado traslado a los hospitales.



Movimientos políticos de oposición han registrado más de 100 desaparecidos o arrestados.



Fuente: EFE