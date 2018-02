De cara a la inscripción para las elecciones presidenciales de Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro anunció la creación de una coalición de partidos políticos y movimientos chavistas denominada "Frente Amplio de la Patria".

"Por nuestro pueblo constituyamos un Frente Amplio de la Patria con todas las fuerzas políticas y sociales de la revolución", afirmó Maduro en Twitter en un acto con el partido Patria Para Todos (PPT).



La medida pretende agrupar a los oficialistas Gran Polo Patriótico (GPP), Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Movimiento Somos Venezuela y a los demás movimientos sociales que son partidarios de Maduro.



"Vamos a constituir un gran Frente Amplio de la Patria para defender la paz, la independencia”, remarcó el presidente. Asimismo, Nicolás Maduro se comprometió a sostener un debate público con todos los candidatos a las presidenciales.



"Me comprometo ante la opinión pública a participar de cualquier debate presidencial que se convoque con los candidatos y candidatas que se inscriban. Desde ya me comprometo a debatir, de cara a las televisoras, redes sociales, debate público nacional", afirmó el mandatario.



La inscripción formal de candidaturas se llevará a cabo del sábado 24 hasta el lunes 26.



Este viernes, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela descartó por falta de tiempo realizar las elecciones presidenciales del 22 abril de manera conjunta con las parlamentarias como había propuesto el chavismo. Para estos últimos comicios buscarán una nueva fecha.



La oposición venezolana dijo que no irá a presidenciales por considerarlas "fraudulentas". En tanto, el Grupo de Lima rechazó el adelanto de los comicios y algunos países anunciaron que desconocerán los resultados.



Venezuela enfrenta las nuevas tensiones políticas en medio de una profundización de la crisis económica y social ante una desbocada inflación de cuatro dígitos y una severa escasez de alimentos y medicinas.



Fuente: Agencias