El presidente de Chile, Gabriel Boric, hablando durante una alocución, en el palacio de La Moneda en Santiago, Chile, el 22 de mayo de 2025. (Foto de la Presidencia de Chile / EFE)
Boric condena “acciones militares” de EE.UU. en Venezuela y llama a una salida pacífica

El presidente de Chile, , expresó este sábado la “preocupación y condena” de su Gobierno por las y llamó a una salida pacífica a la crisis.

“Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”, señaló Boric en un mensaje difundido en la red social X.

El mandatario chileno reafirmó, además, la adhesión de Chile a los principios básicos del Derecho Internacional, entre ellos la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la integridad territorial de los Estados.

“La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo y el apoyo del multilateralismo y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”, subrayó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que Estados Unidos ha llevado a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”.

Nicolás Maduro. Foto: Federico Parra | AFP
“La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos”, aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social, en el que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa a las 11.00 hora local (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), después de que Estados Unidos bombardeara varias zonas del país suramericano, entre ellas Caracas.

La solicitud de Venezuela se produce después de que en la madrugada de este sábado “fuerzas militares estadounidenses ejecutaran un conjunto de ataques armados” que el Gobierno de Nicolás Maduro calificó de “brutales, injustificados y unilaterales” y que consistieron -explicó- en el “bombardeo de localidades civiles y militares” en la ciudad de Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, todos en el norte del país.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos. EFE

