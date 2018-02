El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este domingo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciará el lunes la fecha de las elecciones presidenciales, que deberán celebrarse antes de mayo, tras el llamado que él mismo le hizo este sábado.



"He recibido la información de que mañana el Consejo Nacional Electoral va a fijar la fecha de las elecciones presidenciales", dijo Maduro en el acto de conmemoración por los 26 años del intento de golpe de Estado del fallecido presidente Hugo Chávez, al que asistieron miles de simpatizantes.



La fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela así como las "garantías" para estos comicios es uno de los puntos centrales de las últimas conversaciones que mantuvieron el Gobierno y la oposición en República Dominicana, tras la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de convocarlas para antes de mayo.



En ese sentido, Maduro reiteró su llamado a la oposición a firmar un "acuerdo" y pidió dejar las demoras.



"Quiero decirle al ex presidente (del gobierno español José Luis) Rodríguez Zapatero, que está aquí en Caracas, quiero decirle al presidente (dominicano) Danilo Medina: la delegación de Venezuela (...) está lista para viajar a República Dominicana a firmar el acuerdo definitivo por la paz y la convivencia", afirmó.



"Nosotros iremos a las elecciones presidenciales con oposición o sin oposición, estamos resueltos y decididos firmemente; ellos vienen manguareando (demorando), ya basta de manguareo", apuntó.

La oposición, que aún no ha decidido sobre su participación en las presidenciales, está en desacuerdo con que las elecciones tengan lugar en el primer cuatrimestre del año, ya que consideran que no se podrán dar condiciones "justas" ni "transparentes".



En el acto realizado en las cercanías del Palacio Presidencial de Miraflores, Maduro indicó que ya dio la orden al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, de organizar el plan de seguridad para las elecciones presidenciales.



Reiteró que con quien quiere medirse en los comicios es con el diputado y ex jefe del Parlamento Henry Ramos Allup "para revolcarlo en la elección presidencial con los votos del pueblo".



Las principales figuras de oposición con miras a las presidenciales se encuentran inhabilitados, como Henrique Capriles, o privados de libertad como Leopoldo López.



Los partidos de estos dos dirigentes opositores no podrán participar en los próximos comicios presidenciales debido a que a la formación de Capriles, Primero Justicia (PJ), el CNE le impidió validarse, mientras que la de López, Voluntad Popular (VP), decidió no participar en el proceso de validación.