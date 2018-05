El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, proclamó su "victoria popular" después de ser declarado vencedor de las polémicas elecciones del domingo y prometió sacar a flote a la atribulada economía del país petrolero.



A sus 55 años, el ex chofer de bus y heredero político del fallecido Hugo Chávez Frías (1999-2013) gobernará Venezuela por otros seis años a partir de enero de 2019.

"Gracias por tanto coraje, tanta valentía, gracias por tanta conciencia popular, gracias por sobreponerse a tantas agresiones, a y tantas mentiras, y gracias por hacerme presidente", fueron las primeras palabras de Maduro a sus partidarios desde el balcón del Palacio de Miraflores luego de conocer los resultados.

Con 92,6% de los votos escrutados, Maduro tenía 5,8 millones de votos (67,7%) y su más cercano rival Henri Falcón, 1,8 millones (21,2%), indicó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.

Un tercer candidato, el pastor evangélico Javier Bertucci, consiguió 925.000 votos, dijo Lucena, en una votación que tuvo una participación de menos del 50%, más baja que en comicios pasados en Venezuela.

"Nunca antes un candidato presidencial había ganado con 68% de la votación popular y nunca antes le había sacado 47% al segundo candidato. Nocaut (...) récord histórico", dijo el gobernante ante miles de seguidores.

El mandatario convocó a una "gran jornada de diálogo nacional" -sin precisar cuándo- a la que invitó a sus rivales y a "todos los líderes de oposición".

"Les propongo que nos reunamos, nos encontremos y hablemos de Venezuela, hablemos de ideas, de soluciones", señaló.

"Cuánto me han subestimado a mí y aquí estamos (...) Tenemos dos años libres de elecciones para dedicarnos a trabajar por la economía", aseguró.

Las elecciones en cifras: —Unos 20,5 millones de electores estaban llamados a estos comicios adelantados, que dan un mandato de seis años a partir de enero de 2019.



—Venezuela ha vivido en el gobierno de Maduro una de sus peores crisis: El FMI estima la caída del PIB en 15% y la hiperinflación en 13.800% para 2018.



—El país y la petrolera PDVSA fueron declaradas en default parcial en 2017, y la producción de crudo cayó al peor nivel en tres décadas.



—Aunque 75% de los venezolanos rechaza su gestión, se beneficia de los leales al fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y de la dependencia de sectores populares de programas sociales y clientelistas.

Desconocen resultados

El principal candidato rival, Henri Falcón, desconoció los comicios por considerar que "carecen de legitimidad", y exigió nuevas votaciones para octubre o diciembre próximos.



"No reconocemos este proceso electoral como válido, como cierto, para nosotros no hubo elecciones. Hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela", dijo Falcón en rueda de prensa, acusando al gobierno de coaccionar a los votantes.



Falcón centró sus denuncias en los "puntos rojos", puestos callejeros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) próximos a los centros electorales, donde se registra a votantes a través del "carnet de la patria", necesario para recibir beneficios sociales.



El ex gobernador denunció que en esos puntos se pagaba un bono a quienes participaron.



"Es mentira lo que dice el candidato presidencial perdedor, de que el carnet de la patria tiene la culpa de su pérdida. No, no busque en el carnet de la patria la culpa de la derrota, búsquela en la campaña nefasta que hizo", reaccionó Maduro.



En tanto, el candidato Bertucci dijo a través de su cuenta de Twitter: "Este país le quedó grande al candidato oficialista, y le hago un llamado: lo más valiente que puedes hacer por Venezuela, es repetir las elecciones y dejar que esta nación renazca. #BertucciNoSeRinde".



En los comicios presidenciales de este 20 mayo no participó la principal alianza de partidos de oposición, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), por considerar que esta elección sería un "fraude".



Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica anunciaron que desconocerán los resultados de la votación, por considerar que el proceso no ofrecía garantías de transparencia.



Fuente: Agencias