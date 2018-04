El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su principal rival, Henri Falcón, prometieron el lunes sacar al país del colapso económico que tiene a los ciudadanos luchando contra la hiperinflación y la escasez de bienes esenciales, en el inicio de la campaña electoral.



Los comicios presidenciales anticipados, previstos para el 20 de mayo y en las que se anticipa una alta abstención según los principales sondeos de opinión, encuentran a un país hundido en un quinto año consecutivo de recesión.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió no participar en las elecciones por considerar que se trata de un proceso fraudulento, pero Falcón se distanció y decidió presentar su candidatura.

Ambos candidatos realizaron actos el lunes, un día después del inicio formal de la campaña, en las que ninguno de los dos principales contrincantes apareció en actos en las calles, pero sí lanzaron mensajes en las redes sociales.

Desde la población de San Félix en el estado Bolívar, Maduro anunció la entrega de unos camiones recolectores de basura, mientras que en Caracas, Falcón se comprometió a recuperar el corazón de la economía venezolana, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

“El estado Bolívar es la tierra del futuro, vengo a proponer una gran alianza para convertir al estado Bolívar una gran zona de desarrollo con nuestra criptomoneda Petro” indicó el Pdte. @NicolasMaduro pic.twitter.com/RhgVJmiWRs — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 23 de abril de 2018 La crisis económica debe ser abordada también con programas de atención social. La tarjeta solidaria es clave para brindar ayuda los sectores más vulnerables durante el proceso de estabilización #LaGranTransformacion — Henri Falcón (@HenriFalconLara) 23 de abril de 2018

Horas más tarde, Maduro viajó a los llanos venezolanos para visitar Barinas, el estado natal de su mentor político, el fallecido presidente Hugo Chávez. Frente a una multitud, recordó al carismático líder y prometió que de ganar comenzará una renovación profunda de la revolución que inició Chávez.



Maduro, un ex conductor de autobús de 55 años, ofreció un plan de revolución económica para quitarse de encima una denominada "guerra económica" que, según dice, libran Estados Unidos y sectores de la oposición para desbancarlo.



"Hay muchas cosas que superar, muchas dificultades, sí, pero, ¿quién las va a superar?, ¿la oligarquía, Donald Trump, o nosotros?", dijo Maduro en el acto transmitido por la televisora nacional. "Tenemos que construir una economía, sana, productiva, que satisfaga las necesidades", agregó.



En Caracas, Falcón, de 56 años, presentó su plan de gobierno, en el que prometió trabajar con gente especializada.



"La dolarización no es la panacea en la resolución de los problemas económicos del país, nosotros tenemos que ir a un proceso progresivo de crecimiento económico", dijo Falcón, un militar retirado y ex gobernador del estado occidental de Lara.