El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país ofrece más garantías electorales que cualquier país de Europa, por lo que criticó que se señalen como fraudulentas las votaciones del 20 de mayo cuando aspirará a la reelección sin opositores de peso.

"Aquí tenemos 10 veces más garantías electorales antes, durante y después de los actos electorales que en cualquier país de Europa", dijo el líder chavista ante periodistas luego de firmar un "acuerdo de garantías electorales" con otros dos candidatos presidenciales.

Nicolás Maduro pidió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, dictar talleres sobre la transparencia de los comicios en el país ante los embajadores europeos acreditados y ante "todo el cuerpo diplomático" que opera en la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Dijo que los países pueden aprender sobre "garantías electorales" en Venezuela y citó el caso de Colombia, donde, aseguró, no hay auditorías a los comicios, "el voto no es secreto" y "no tienen una sola garantía los candidatos presidenciales".

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la principal fuerza política adversa al Gobierno, reiteró que no tiene candidatos para las votaciones del 20 de mayo, cuando también se escogerán los legisladores de los 23 cuerpos estatales y de los 335 organismos municipales.

Nicolás Maduro, el ex gobernador Henri Falcón y el pastor evangélico Javier Bertucci suscribieron este viernes un acuerdo donde se establece que el tiempo que dure la campaña, el actual presidente evitará el uso de medios públicos para la difusión de actos proselitistas, como generalmente ocurre en el país caribeño.

Los candidatos acordaron entre otras cosas "la equidad en el acceso a los medios públicos y privados", la reapertura del registro de votantes en el exterior, alejar la difusión de propaganda de los centros electorales el día de los comicios, así como asegurar la vigilancia militar de los candidatos y de los comicios en general.



