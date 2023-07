El pasado sábado 29 de julio, en Barranquilla, Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue capturado por agentes de la Fiscalía. ¿La razón? Presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el abogado de Petro Vázquez, David Teleki, asegura que no aceptarán los cargos y denuncia una indebida captura.

En conversación con Semana, la defensa aclaró que, pese a la difícil situación en la que se encuentra Nicolás, harán lo posible para demostrar que no hay necesidad para la captura del hijo del mandatario colombiano. Sus principales argumentos: el detenido “estaba asistiendo a todos los llamados de la Fiscalía General”; de hecho “estuvimos el día anterior a la captura incluso en una diligencia”, señala Teleki.

“No está razonada, no tiene ninguno de los requisitos que debe tener. Para que la gente entienda, una medida cautelar de esta naturaleza, que es durante el trámite de un proceso, donde no se debe discutir, en lo absoluto, ningún grado de responsabilidad, sino simplemente, si la persona ofrece un peligro para la comunidad, para el proceso, para las víctimas, para las pruebas”, agrega la defensa.

“Violación a las garantías” por parte de la Fiscalía

Según señala el abogado de Nicolás Petro, en esta etapa inicial del proceso, están padeciendo una “violación de garantías” desde la Fiscalía, por lo que destacan quejas en la manera de proceder durante la captura del hijo de Gustavo Petro.

“Desde Barranquilla, como si allá no hubiera jueces, como si no hubiera podido hacerse virtual, como si tuvieran algún elemento serio y contundente, que aseguro no lo tienen, para pensar que fuera a evadir la acción de las autoridades. Con una mujer embarazada, quién va a huir de la justicia, quién va a pensar en si quiere afectar la prueba, de ningún modo” destaca el abogado David Teleki.