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Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, murió a los 42 años en el sur de Venezuela, informaron el presidente Donald Trump y autoridades venezolanas. Foto: Photo by US President Donald Trump's TRUTH Social account / AFP)
Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, murió a los 42 años en el sur de Venezuela, informaron el presidente Donald Trump y autoridades venezolanas. Foto: Photo by US President Donald Trump's TRUTH Social account / AFP)
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Por Agencia AFP

Por Leticia PINEDA

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