Poco a poco se conocen detalles del estado de ánimo y de salud de los cuatro niños que duraron 39 días perdidos en el selva del Caquetá, en Colombia, luego de que sobrevivieran a un accidente aéreo.

Sus familiares, que viajaron a Bogotá, acudieron al Hospital Militar Central y lograron verlos por un breve periodo de tiempo. Su tío Dairo Juvenal Mucutuy dijo que logró tener un breve diálogo con uno de ellos.

“El único que me habló me dijo: ‘tío, quiero caminar, pero me duelen los pies’. Eso fue lo único que me dijo”, relató Mucutuy a Noticias Caracol.

”Fue un momento alegre y triste, porque vi a los niños salir del territorio con esa salud y volver a mirarlos así, fue tristeza, pero también maravilloso”, agregó.

De igual manera, Fidencio Valencia, tío abuelo de los niños, aseguró que los niños no podían dormir.

“La ropa se les rompió, se les pudrió, ya no tenían zapatos. Andaban en punta de chanclas ellos estaban mal, estaban agotados”, aseguró.

Valencia agregó que los menores lograron escuchar los llamados de los rescatistas pero que, al parecer por miedo, optaban por esconderse.

”Les daba miedo por allá los perros, gritando. Se escondían en los troncos, eso era lo que ellos hacían, correr”, agregó.

Los niños son Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 años; Soleiny Jacobombaire Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy.

El general Pedro Sánchez, quien fue uno de los encargados de liderar la búsqueda, habló con CityTv, explicó el alivio que sintieron los rescatistas.

”Sentí, por un lado, una paz en el alma por haber hecho lo correcto, de no haber desfallecido a pesar de lo adverso que era encontrarlos y de la impotencia que sentimos, pero también sentí alegría en el corazón porque retornaban estos cuatro menores al lugar donde deben estar”, sostuvo el General.

De acuerdo con su relato, encontraron unas huellas que “tenían una secuencia lógica” y que los condujeron a orientar mejor la búsqueda. Antes de haber hecho el hallazgo, ya habrían estado a pocos metros de encontrar a los menores, pero la situación se complicó por la inmensidad de la selva y la dificultad de ver a lo lejos.