“No hay un Milei en Bolivia, es una derecha con una posición más de centro”: ¿Hacia dónde irá el país altiplánico sin la izquierda?

¿Qué camino podría seguir el próximo presidente boliviano? ¿Qué secuelas deja el MAS luego de entornillarse 20 años en el gobierno, primero con Evo Morales y luego con Luis Arce?

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Rodrigo Paz Pereira encabeza el resultado del balotaje con el 31% de los votos. Es senador e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, y está al frente del Partido Demócrata Cristiano. En tanto, en segundo lugar está Jorge ‘Tuto’ Quiroga, con 27% de los sufragios. Lidera el partido Alianza Libre.

La noticia tuvo una respuesta internacional inmediata. Por un lado, los políticos y partidos opositores de Venezuela celebraron los resultados: el bloque opositor Unión y Cambio dijo que el proceso electoral en Bolivia “marca el fin de dos décadas oscuras”.

En tanto, el partido Voluntad Popular (VP) calificó de “valiente” al pueblo boliviano. Señaló que es “un paso importante hacia la reconstrucción institucional y el respeto a las libertades”. Los gobiernos de Perú y Ecuador, respectivamente, también felicitaron a Bolivia por la jornada electoral, así como otros gobiernos.

Rodrigo Paz, candidato presidencial de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). (Foto: AFP)

Jorge "Tuto" Quiroga Ramírez, expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición "Alianza Libre". (Foto: AFP)

Diferente fue la reacción del presidente colombiano Gustavo Petro. Como es su costumbre, en un mensaje de su cuenta de X lamentó que en el resultado incidiera la división del “movimiento indígena y popular”, en referencia al MAS.

“Solo la división del movimiento indígena y popular permite que los hidalgos, dueños de indígenas, vuelvan al poder. Ahora que entregarán el litio, debe el movimiento popular unirse con dignidad”, dijo el mandatario colombiano.

¿Cuál es el lugar que ocupará Bolivia en la política internacional?

"No hay un Javier Milei"

El analista internacional Francisco Belaunde señala que el más moderado de los dos contendientes es Rodrigo Paz.

“He visto en las redes a algunos radicales de derecha decir “No, ese señor [Rodrigo Paz] no es de derecha, es de centro, se acomoda con la izquierda.” En fin, hay gente que se ha puesto nerviosa. No es de izquierda, en todo caso lo podríamos calificar de centroderecha" , indica en comunicación con El Comercio.

Lo que sí es un hecho es que los partidos de derecha tendrán control en el Parlamento, lo cual les permitiría realizar reformas constitucionales.

Además… Cambio de aliados En el panorama internacional, con cualquiera de los dos presidentes electos, las relaciones con Irán, Rusia y Venezuela quedarían estancadas, y tendría un acercamiento hacia el Fondo Monetario Internacional (FMI). "En estos momentos Bolivia está urgido de dólares y la forma más rápida de tenerlos es a través de un acuerdo con el FMI. Va a necesitar el apoyo de Estados Unidos", dice Francisco Belaunde. Según el diario Emol, Bolivia registra una inflación interanual en julio que se ubica en 24,9%, y solo el primer trimestre el alza de los precios acumulada alcanzó el 15,53%.

Para el periodista y analista Rafael Archondo, el panorama político es más complejo que dividir entre derecha e izquierda.

“En Bolivia no hay un Javier Milei, por ejemplo, para utilizar un referente que todos conocemos . Cuando se dice que regresó la derecha, inmediatamente tenemos a referentes como Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina o José Antonio Kast en Chile. Pero lo que llamaríamos derecha en Bolivia es una derecha que, si bien es liberal, tiene mucha fuerza social, una posición más de centro (...). Ellos [Paz Pereira y Quiroga] provienen de lo que podría considerarse, en términos generales, la socialdemocracia” , aclara.

En ese sentido, comparó a la próxima gestión de Bolivia con un gobierno de Gabriel Boric, en Chile, lejos de la vinculación a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Para el analista, Bolivia está regresando a los años 90, es decir, “a gobiernos, digamos, de un neoliberalismo progresista con un tinte social, de reformas, de atención a los más pobres”.

Evo Morales, el que más perdió

Además de los dos nuevos rostros en las elecciones bolivianas, en el panorama político también hubo un gran perdedor: Evo Morales y su partido político MAS, que por 20 años estuvo en el gobierno con gran influencia internacional.

El ex presidente Evo Morales quedó inhabilitado para postular y es la figura política que más perdió. (Foto: AFP)

Hoy el MAS está dividido en tres facciones: la primera es la que decidió seguir a Evo Morales, quien estaba inhabilitado para postular y promovió el voto en blanco; el grupo oficial que está vinculado al presidente Luis Arce; y un grupo disidente que sigue a Andrónico Rodríguez.

Para Archondo, la derrota de la izquierda se debe también al “desastre de la economía boliviana”, en especial con la estatización del gas natural, con lo que el MAS pierde influencia internacional.

“Evo Morales deja de ser un referente para mucha gente. Y eso, quién sabe, podría tener influencia incluso en el sur del Perú, porque allí están muy en contacto con Bolivia. La figura de Evo Morales ha quedado muy debilitada, aunque vamos a ver cómo le va a la derecha” , apunta Beluande a este Diario.

Archondo también recuerda que hoy la los seguidores de Evo Morales son una minoría. “Siempre estuvieron más allá del 50%. Salvo el 2019, siempre obtuvieron más de la mitad de los votos. Hoy están, digamos, reducidos al 20 o al 18%”, indica, y si bien Morales no tendrá presencia en política, “sería una oposición en Bolivia extraparlamentaria muy fuerte”.

Aunque la izquierda que por 20 años gobernó Bolivia ya no estará en la segunda vuelta electoral, aun queda saber qué rumbo específico tomará el país altiplánico en plena crisis económica.