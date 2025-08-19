Daniel Bedoya Ramos
Daniel Bedoya Ramos

"No hay un Milei en Bolivia, es una derecha con una posición más de centro": ¿Hacia dónde irá el país altiplánico sin la izquierda?
“No hay un Milei en Bolivia, es una derecha con una posición más de centro”: ¿Hacia dónde irá el país altiplánico sin la izquierda?

“No hay un Milei en Bolivia, es una derecha con una posición más de centro”: ¿Hacia dónde irá el país altiplánico sin la izquierda?

La segunda vuelta electoral en Bolivia, entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge Quiroga, confirma que se acabaron las casi dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y que no habrá un nuevo régimen de izquierda. Tras la jornada electoral de este domingo 17, el resultado deja al país altiplánico en suspenso hasta el 19 de octubre, cuando se celebrará el balotaje.

