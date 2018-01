Novia de político británico hizo comentarios racistas contra Meghan Markle

El eurófobo Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) anunció la suspensión de militancia de Jo Marney, novia del líder de la formación, por haber enviado mensajes de texto con afirmaciones racistas sobre Meghan Markle.

Además, el líder del partido británico Henry Bolton, anunció que terminó la relación sentimental que mantenía con Marney por los lamentables comentarios racistas contra la futura esposa del príncipe Harry.

"No defiendo lo que dijo", explicó Henry Bolton en el canal de televisión ITV.



"Jo ha sido suspendida, a la espera de una investigación interna del partido. El racismo es condenado por nuestro reglamento interno", agregó Boltón.



Este domingo, el diario The Mail on Sunday publicó varios SMS de Jo Marney en los cuales decía que Meghan Markle, que debe contraer matrimonio con el príncipe Harry el próximo 19 de mayo, iba a "mancillar" a la familia real.



"Luego habrá un primer ministro musulmán. Y un rey negro", decía Jo Marney, de 29 años, en esos mensajes.



"Aquí es el Reino Unido, no África", agregaba.



Fuente: AFP