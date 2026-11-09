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El presidente interino de Paraguay, Pedro Alliana, asiste a la ceremonia de juramentación de ministros en el palacio de gobierno en Asunción el 9 de noviembre de 2026. Foto: DANIEL DUARTE / AFP)
El presidente interino de Paraguay, Pedro Alliana, asiste a la ceremonia de juramentación de ministros en el palacio de gobierno en Asunción el 9 de noviembre de 2026. Foto: DANIEL DUARTE / AFP)
/ DANIEL DUARTE
Por Agencia AFP

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, pidió este lunes a todos sus ministros y altos funcionarios que pongan sus cargos a disposición, en una reorganización del gobierno tras la destitución de Santiago Peña por un escándalo bancario, informó el mandatario en X.

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