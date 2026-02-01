Escuchar
(2 min)
José Gonzalo Sánchez Sánchez era considerado el número 2 del Clan del Golfo. (Foto: Policía de Colombia)

José Gonzalo Sánchez Sánchez era considerado el número 2 del Clan del Golfo. (Foto: Policía de Colombia)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José Gonzalo Sánchez Sánchez era considerado el número 2 del Clan del Golfo. (Foto: Policía de Colombia)
José Gonzalo Sánchez Sánchez era considerado el número 2 del Clan del Golfo. (Foto: Policía de Colombia)
Por Agencia EFE

El número dos del Clan del Golfo, José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, murió ahogado en un río del departamento caribeño de Córdoba, señaló ese grupo, la mayor banda criminal de Colombia, en un comunicado conocido por EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Número dos del Clan del Golfo muere ahogado en un río del noroeste de Colombia
Latinoamérica

Número dos del Clan del Golfo muere ahogado en un río del noroeste de Colombia

Brasil: Lula da Silva se someterá a cirugía por catarata en un ojo el viernes
Latinoamérica

Brasil: Lula da Silva se someterá a cirugía por catarata en un ojo el viernes

Argentina declara emergencia por incendios que azotan la Patagonia y deja al menos 45.00 hectáreas afectadas
Latinoamérica

Argentina declara emergencia por incendios que azotan la Patagonia y deja al menos 45.00 hectáreas afectadas

Daniel Noboa regresa a Ecuador por un asunto “de emergencia” y cancela su agenda en Panamá
Latinoamérica

Daniel Noboa regresa a Ecuador por un asunto “de emergencia” y cancela su agenda en Panamá