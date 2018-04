Número dos de FARC pide a Santos que "actúe" para salvar la paz

El número dos del partido FARC, Iván Márquez, le pidió al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que "actúe" para salvar la paz del país que se está viendo afectada por "montajes judiciales y la intervención foránea".

Así lo expresó el ex guerrillero en un comunicado en el que fija su posición después de que el periódico The Wall Street Journal informó que la justicia de Estados Unidos lo investiga por narcotráfico.



"Le pido al Presidente Santos que actúe. El Gobierno está permitiendo, con pasividad pasmosa, que se continúe sembrando la maleza de los montajes judiciales y la intervención foránea", asegura Márquez.



Minutos después del comunicado de Márquez, el presidente Santos aseguró en Twitter que: "Nadie dijo que la implementación de la paz iba a ser fácil. No vamos a permitir que nadie se la tire. En los momentos difíciles es cuando más hay que perseverar".

El Wall Street Journal aseguró en una publicación del sábado que agentes de la DEA y funcionarios de Colombia realizan una investigación contra Márquez por supuesta conspiración para tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.



Una de las pruebas que, supuestamente, tiene la DEA contra Márquez es un vídeo que obtuvieron las autoridades tras interceptar un celular.



La publicación, que sale a la luz veinte días después de la detención con fines de extradición por narcotráfico de Jesús Santrich, otro líder de la antigua guerrilla, explica que el supuesto vídeo de Márquez es posterior al 24 de noviembre de 2016, fecha de la firma del acuerdo de paz del Gobierno y las FARC.



Al respecto, la Fiscalía de Colombia dijo que "no posee investigación por narcotráfico contra Iván Márquez, con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz".



Márquez añade en su comunicado que "la paz se está hundiendo poco a poco ante la indiferencia o cobardía cuando el deber moral es salvarla a toda costa como el más trascendental acuerdo logrado por Colombia en las últimas décadas".



Remarca que "el tiempo y las horas de Santrich se están acabando. Salvemos a Santrich y salvemos el proceso que ha despertado la esperanza de la gente buena".



El mismo día de su detención, el 9 de este mes en Bogotá, Santrich comenzó una huelga de hambre alegando que no es narcotraficante y que la petición de extradición por Estados Unidos es parte de un montaje.



Igualmente, Márquez dijo estar de acuerdo con el candidato a la Presidencia de Colombia por el Partido Liberal, Humberto de la Calle, quien horas antes señaló que "se están tirando la paz".



Fuente: EFE