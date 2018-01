Odebrecht: Juez llama a juicio a ex contralor de Ecuador

La justicia de Ecuador llamó este jueves a juicio al ex contralor Carlos Pólit y su hijo, acusados de haber usado su cargo público para beneficiarse supuestamente de millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.



El juez Luis Enríquez "llama a juicio a Carlos P. y Jhon P. como presunto autor y cómplice respectivamente en el delito de concusión", señaló la fiscalía en su cuenta de Twitter.



Pólit, quien está prófugo en Estados Unidos, será juzgado en ausencia y en caso de ser hallado culpable enfrentaría una pena de cárcel de entre tres y cinco años.



El fiscal general, Carlos Baca, informó en rueda de prensa que Pólit recibió 10,1 millones de dólares de la firma brasileña, y lo hizo "en dos partes".



La primera entrega fue de seis millones de dólares por desvanecer observaciones desfavorables para Odebrecht con relación a la construcción de una central hidroeléctrica, conocido como proyecto San Francisco.



El segundo pago exigido por Pólit, según la fiscalía, fue de 4,1 millones de dólares por la emisión de informes convenientes para la empresa en otros cinco proyectos.

En 2008, el ex presidente Rafael Correa expulsó a Odebrecht por irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica, pero luego un acuerdo la empresa retornó a Ecuador en 2010.



Tras ser envuelto en el escándalo de corrupción, Pólit renunció a su cargo el 20 de junio pasado desde Miami, adonde había viajado por una "afectación" de salud.



El ex contralor, quien niega las acusaciones y tiene una orden de arresto domiciliario, también fue censurado por el Congreso días después de su renuncia.



Ocho personas han sido condenadas en Ecuador por el megaescándalo de corrupción, entre ellas el ex vicepresidente Jorge Glas, quien el 2 de enero perdió su cargo para el cual había sido reelegido, al configurarse la ausencia definitiva del puesto.



Glas fue sentenciado en primera instancia el 13 de diciembre a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita.