Latinoamérica







Ola de protestas en América Latina: ¿puede la amenaza de una nueva “década perdida” explicar lo que ocurre en las calles? América Latina termina 2019 sacudida por una ola de protestas que evidencia un creciente descontento popular que no parece diferenciar territorios e ideologías. Y aunque los detonantes no siempre han sido los mismos hay un importante elemento en común puede ayudar a comprender mejor este particular momento latinoamericano