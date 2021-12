El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, aseguró este jueves que la nueva variante de covid-19, ómicron, “podría estar difundida en varias regiones”, a la vez que los casos siguen subiendo ligeramente y se reportaron 2.262 contagios y 57 fallecidos por la enfermedad.

Ruiz, que no confirmó la existencia aún de casos de la variante en Colombia, aseguró en un mensaje en su cuenta de Twitter que “de ómicron hay que esperar más evidencia”, pero añadió que “podría estar difundida en varias regiones”, “parece ser más transmisible”, además de que “afecta más a no vacunados” y que “aún no hay evidencia de mayor severidad”.

Por ello, recomendó “vacunación heteróloga” (con dosis de refuerzo), seguir usando tapabocas, que en Colombia sigue siendo obligatorio tanto en espacios exteriores como en interiores, y aislamiento en caso de sospecha de contagio o síntomas.

Con las cifras reportadas este jueves, que desde las últimas semanas están ligeramente en aumento, en Colombia se alcanzaron las 128.643 muertes y los 5.074.079 casos, de los que 13.800 siguen activos.

CIFRAS DE HOY

Antioquia volvió a ser el departamento con más contagios hoy, 582, seguido de Bogotá (332), Valle del Cauca (195), Atlántico (164), Santander (153) y Norte de Santander (141).

De los 57 fallecidos (50 de ellos de días anteriores), la mayoría se produjeron en Norte de Santander (14), Antioquia (10), Valle del Cauca (8), Bogotá (5), Atlántico (4), y Guajira y Santander (3).

Este jueves se procesaron 46.741 pruebas de detección y en la última jornada de vacunación reportada, la del martes, se pusieron 433.282 dosis, de las cuales 118.577 fueron segundas tomas y 28.135 monodosis de Janssen.

Así, se llegó a las 57.521.265 dosis aplicadas y 24.744.249 personas cuentan con el esquema de una y dos dosis (el 48,6 % de la población) y 1.067.938 tiene una dosis de refuerzo.

