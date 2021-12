El Ministerio de Salud Pública de Ecuador aseguró este viernes que se sancionará a entidades que no exijan el certificado de vacunación contra la covid-19 antes de permitir el ingreso de las personas.

La puntualización la realizó un día después de que se declarara la obligatoriedad de la vacuna contra la covid-19 en el país andino.

“En caso de incumplimiento de esta disposición en espacios públicos o privados, la sanción no recaerá sobre las personas no vacunadas, sino sobre las entidades que prestan servicios públicos y no exigen el certificado de vacunación”, especificó el Ministerio en un comunicado.

Los encargados de vigilar el cumplimiento de esta medida, que busca proteger la vida de las familias ecuatorianas, son las Intendencias y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el marco de sus competencias.

La Cartera de Estado aseguró tener el abastecimiento suficiente de biológicos “para vacunar a toda la población”, por lo que exhortó a la gente que motive a sus familiares y cercanos a que se inmunice.

Pese a la obligatoriedad de la presentación del certificado o el carné de vacunación con la pauta completa, Efe constató en un recorrido por varias zobas de Quito que en algunos centros comerciales y almacenes no se exigía el documento.

En uno de los centros comerciales más grandes del norte de Quito, las personas entraban tan solo con la medición de la temperatura y con el uso voluntario de alcohol para desinfectar sus manos.

En el interior del centro comercial, ningún local exigía el certificado de vacunación para ingresar y algunos tampoco respetaban el aforo establecido.

Personas hacen cola para recibir una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech o AstraZeneca contra COVID-19 en el Centro de Salud No. 1 del Ministerio de Salud Pública, en el Centro Histórico de Quito. (Foto: Cristina Vega RHOR / AFP)

Dentro del centro comercial hay una de las cadenas de supermercados más grandes del país, pero para su ingreso tampoco se pedía el carné de vacunación, aunque los encargados se aseguraban de hacer respetar el aforo reducido establecido por las autoridades.

Por otra parte, Efe constató largas filas en uno de los almacenes de juguetes más grandes de la capital, debido a que se exigía el certificado de vacunación para el ingreso.

A quienes no tenían el documentos, el guardia encargado los invitaba a descargar un código QR que reposaba en las puerta del local para que la gente pueda acceder al documento en el portal destinado para ello por el Ministerio de Salud Pública.

Quienes tenían el documento impreso o el carné entregado en el momento de la vacunación pasaban sin problemas tras presentarlo al guardia asignado, que se limitaba a ver el documento sin constatar, no obstante, la información como la identidad del portante ni si contaba la pauta completa, como dispuso el Gobierno.

En otro centro comercial concurrido de Quito, los guardias permitían el ingreso a las instalaciones previa la presentación del documento de vacunación.

En uno de los mercados de abastos más importantes de la ciudad tampoco se pedía el documento, situación que se repitió en una docena de almacenes, restaurantes, heladerías, pastelerías, tiendas y farmacias incluidas en el recorrido.

Por otra parte, las redes sociales fueron el terreno de discusión sobre la imposición de la vacuna y el canal por el que circularon mensajes en los que se instaba a realizar boicot a los locales comerciales que exigían el documento.

“Boicot a todos los establecimientos que pidan el carné de vacunación. Compra exclusivamente en sitios donde no lo exijan”, rezaba un mensaje que circuló en redes sociales, y que levantó la polémica pues muchas respuestas hacían referencia al peligro de mayores contagios si no se aplicaban las vacunas mientras otros defendían la libertad de elección.

Ecuador reportó el jueves 1.085 nuevos positivos por covid-19 y sumó un total de 540.122 casos de la enfermedad durante la pandemia, según el informe epidemiológico difundido este viernes por el Ministerio de Salud Pública.

La cifra de fallecidos se elevó a 33.641, siete más que el miércoles, entre los 23.822 confirmados con la enfermedad, y los 9.819 probables.

El Ministerio de Salud Pública recordó este viernes a la ciudadanía que, durante el festivo de Navidad, mantiene la inmunización contra la covid-19 en los Centros de Salud, donde se atiende las 24 horas.

Esto con el objetivo de completar el esquema de vacunación y evitar posibles contagios frente al surgimiento de nuevas variantes y las aglomeraciones propias de la época.

