icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Javier Milei. Foto: Luis ROBAYO / AFP via Getty Images
Javier Milei. Foto: Luis ROBAYO / AFP via Getty Images
Por Agencia EFE

Diversos dirigentes de la oposición política en Argentina acusaron este viernes al presidente del país suramericano, Javier Milei, de hacer un uso “oportunista” del reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.