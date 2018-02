Opositor Henri Falcón postula a la presidencia de Venezuela

El dirigente opositor Henri Falcón fue postulado por un partido de izquierda para las elecciones presidenciales del 22 de abril en Venezuela, contrariando a la coalición que adversa al gobierno de Nicolás Maduro, informaron este lunes fuentes de su entorno.

Falcón, militar retirado y disidente del chavismo de 56 años, fue propuesto como candidato por el minoritario Movimiento al Socialismo (MAS) para enfrentar a Maduro, quien busca la reelección hasta 2025.



El político, sin embargo, tiene su propia agrupación, Avanzada Progresista, una de los cerca de 20 que conforman la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



"Consideramos que es imprescindible participar. En un país donde el régimen tiene 80% de rechazo es posible ganar a pesar de las trampas y los obstáculos", dijo a la AFP Segundo Meléndez, presidente del MAS.



La postulación quedó formalizada en un documento del Consejo Nacional Electoral (CNE), filtrado a la prensa, en el que figuran como responsables Meléndez y Felipe Mujica, secretario general de la formación.



"Declaro que acepto la postulación que se me hace en este acto", señala el formulario que arroja el sistema del CNE luego de un trámite en línea cuyo plazo finalizará el martes.



Los interesados deberán ahora rubricar el papel y entregarlo al poder electoral junto con otros recaudos, un requisito que cumplirá el martes Maduro, explicó a la AFP Vicente Bello, ex rector del CNE.



Falcón se desmarcó así de la MUD, que el pasado jueves decidió marginarse de los comicios anticipados por el oficialismo, alegando que no ofrecen garantías de imparcialidad.



Sin embargo, la MUD dejó abierta la puerta para competir si el gobierno retrasa la votación y ofrece otras condiciones que equilibren la balanza.



Falcón, abogado y ex alcalde, y gobernador del estado Falcón (noroeste) entre 2008 y 2017, había expresado en reiteradas ocasiones su deseo de postularse y su convicción de poder derrotar a Maduro, al que la oposición acusa de controlar los poderes electoral y judicial para neutralizar a sus adversarios.



Estuvo vinculado al movimiento con el cual el fallecido Hugo Chávez llegó al poder en 1999, pero rompió con él en 2010 mediante una carta abierta en la que le reprochó haberlo ignorado durante años por hablar de los errores de la llamada "revolución bolivariana".



Alejado del chavismo, coordinó la campaña presidencial del opositor Henrique Capriles en 2013, en la que fue derrotado por Maduro por estrecho margen.



Casado y con cuatro hijos, en octubre pasado perdió la reelección como gobernador en unas elecciones en las que arrasó el oficialismo.



Falcón se suma al pastor evangélico Javier Bertucci y al ingeniero Reinaldo Quijada en el abanico de aspirantes a la presidencia.



Fuente: AFP