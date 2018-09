Ordenan el arresto del jefe del Ejército de Uruguay por criticar una medida del gobierno

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, causó sorpresa en su país al decidir sancionar al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, con 30 días de arresto, por considerar que realizó comentarios políticos de forma pública.



El ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, explicó este martes que la sanción, impuesta el lunes, se debe a "faltas disciplinarias que se han reiterado".



Según medios locales, la constitución uruguaya prohíbe que los militares realicen comentarios políticos.



El artículo 77 establece que los militares en actividad deberán abstenerse de "formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto".



En las últimas semanas, Manini Ríos criticó al gobierno en varias notas de prensa en relación a un proyecto de ley propuesto por el oficialismo que reformaría el Servicio de Retiros y Pensiones Militares (conocido localmente como la Caja Militar).



El jefe del Ejército señaló que la reforma perjudica a la mayoría de los efectivos de su fuerza y que algunos incluso perderán su derecho a retirarse, según informó el medio Subrayado, el primero que dio a conocer la noticia de la sanción.



En declaraciones al programa de radio Todo Pasa, de Océano FM, Manini Ríos dijo que el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, está mal informado.



"No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe ni puedo ni siquiera creer, y no lo creo, que mienta a sabiendas. Simplemente creo que no está bien informado", afirmó.



"Si el señor ministro agarra una calculadora, toma los términos de la ley y la realidad de un soldado nuestro, se va a dar cuenta que lo que yo digo es así. El soldado va a tener que hacer más años para irse con la mitad", declaró.

Manini Ríos ya había causado malestar entre los sectores de izquierda en julio pasado, al recordar el asesinato en 1972 del coronel Artigas Álvarez, hermano del presidente de facto Gregorio Álvarez.

Apoyo



Diversos referentes de la oposición criticaron la decisión del Poder Ejecutivo y salieron a apoyar públicamente al jefe del Ejército, quien recién deberá cumplir la pena de arresto el 18 de septiembre, cuando regrese de un viaje oficial a México.



"Aplicarle 30 días de arresto a la máxima jerarquía del Ejército es simplemente un intento de humillación a las Fuerzas Armadas", acusó desde su cuenta en Twitter el expresidente Julio Sanguinetti.



Sanguinetti recalcó que si el gobierno perdió la confianza en el jerarca lo puede remover. Y además dijo que Manini Ríos "tiene razón" porque sus dichos, respetuosos, simplemente defendían los derechos de sus subordinados, hoy en estado de pobreza.



El exrival de Vázquez en los últimos comicios, el senador Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, también apoyó la críticas vertidas por el jefe castrense.



Lacalle Pou reconoció que la sanción "está adecuada a derecho" pero se opuso a la decisión, considerando que Manini Ríos no había violado la Constitución.



Fuentes de alta jerarquía del Ejército citados por el diario El Observador también consideraron que no había ocurrido tal falta y se mostraron sorprendidos por la gravedad de la sanción, que consideraron casi sin precedentes en el país.



Por su parte, el otro líder blanco, Jorge Larrañaga, consideró que la sanción es "improcedente" y busca "escarnio" con "finalidad política".



Se espera que a su regreso Manini Ríos, quien no ha realizado comentarios, cumpla el arresto en su domicilio.



El ministro de Defensa aclaró que también "tiene la posibilidad de recurrir" la sanción presentando sus descargos ante las autoridades políticas.