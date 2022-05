ENTREVISTA

“Se verá una debilidad temporal al Clan del Golfo, pero no permanente”

Edgardo Buscaglia

Académico senior en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia y asesor gubernamental en temas de delincuencia organizada





—¿Qué impacto real tendrá la extradición de Otoniel en el Clan del Golfo?

Estas son organizaciones criminales en las que cuando se extradita a uno de sus líderes, sea regional o de la cúpula, lo que sucede es que hay un efecto multiplicador en Estados Unidos, que no se ve en países como México, Venezuela, Perú, Colombia. Como los norteamericanos tienen leyes mucho más flexibles y presupuestos mucho más vastos, pueden perseguir a la estructura criminal de esa organización con base en los testimonios de las personas que extradita. A cambio de beneficios procesales, muchos de los extraditados terminan brindando información sobre los activos patrimoniales, empresas pantalla y fábricas de la organización en varios países del mundo. Estados Unidos tiene esa ventaja comparativa y los países que permiten la extradición lo saben bien.





—¿Cómo ha quedado esa organización criminal en Colombia?

La extradición genera, como en todos los casos, luchas internas para reemplazar a estos líderes y al mismo tiempo genera una relativa debilidad temporal, pero no permanente. En la medida en que Estados Unidos no avance con estos desmantelamientos patrimoniales transnacionales e internacionales, la organización en el mediano plazo seguirá igual. Esta gente es reemplazable, son organizaciones, no familias. En lo que sí habrá diferencia es en el efecto multiplicador de desmantelamiento patrimonial que resultará de la extradición de Otoniel.





—¿Cuál es la relevancia de la figura de Otoniel en este momento?

Los grupos criminales colombianos dejaron de ser solo narcotraficantes, se dedican a un abanico de delitos, entre ellos el tráfico de migrantes, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas. El hecho de que a esta figura emblemática se la extradite genera un efecto a corto plazo de disminución de estos delitos, pero a mediano plazo no hay ninguna diferencia. La organización va a seguir igual si es que Estados Unidos no logra generar el efecto multiplicador del que hablaba antes.





—¿Qué grupos de narcotráfico operan aún en Colombia?

Colombia ha tenido desde hace 20 años mejoras institucionales para combatir a la delincuencia organizada. Ha tenido grandes progresos, sin embargo, los países limítrofes no han tenido esa mejora. Los grupos colombianos o los grupos extranjeros que operan en Colombia, incluyendo al cartel de Sinaloa mexicano, tienen bases patrimoniales en Colombia y en los países limítrofes. Se dio lo que se llama un efecto cucaracha, donde a medida que funcionó el desempeño institucional colombiano para desmantelar, encarcelar o extraditar a estos criminales, los delincuentes empezaron a operar más desde países con menor costo esperado.





—¿Cuál es la relevancia actual del Clan del Golfo en la escena del crimen organizado?

En comparación al cartel de Sinaloa, tiene una relevancia menor. El cartel de Sinaloa, de origen mexicano, es la organización criminal más sofisticada que penetra al sistema político mexicano, colombiano y de otros países con mayor frecuencia. En ese sentido, el Clan del Golfo es un grupo de segundo nivel comparado al cartel de Sinaloa. También en cuanto al poder patrimonial es un grupo de segundo nivel.