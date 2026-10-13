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La casa del fallecido narcotraficante Pablo Escobar en Medellín, Colombia, durante su demolición el 13 de octubre de 2026. (Captura de X @FicoGutierrez)
La casa del fallecido narcotraficante Pablo Escobar en Medellín, Colombia, durante su demolición el 13 de octubre de 2026. (Captura de X @FicoGutierrez)
Por Agencia EFE

La Alcaldía de Medellín, en el noroeste de Colombia, inició este martes la demolición de una casa vinculada al fallecido narcotraficante Pablo Escobar, que, según la Administración municipal, era utilizada para el consumo de drogas, la realización de actos sexuales y la supuesta práctica de rituales satánicos.

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