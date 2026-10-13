La Alcaldía de Medellín, en el noroeste de Colombia, inició este martes la demolición de una casa vinculada al fallecido narcotraficante Pablo Escobar, que, según la Administración municipal, era utilizada para el consumo de drogas, la realización de actos sexuales y la supuesta práctica de rituales satánicos.

“Según reportes oficiales, el inmueble era utilizado para consumo de estupefacientes y licor durante las noches, práctica de actos sexuales y de presuntos rituales satánicos”, detalló la Alcaldía en un comunicado.

¡En Medellín no glorificamos delincuentes ni hacemos apología del narcotráfico! Iniciamos la demolición de una casa vinculada a Pablo Escobar, en El Poblado, que durante años fue utilizada para el consumo de drogas, presuntos rituales satánicos y narcoturismo. Recuperamos espacios para la tranquilidad de la gente. En Medellín no hay cabida para nada que haga apología del delito. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 13, 2026

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La casa estuvo durante años abandonada y se convirtió en foco de problemas de seguridad y convivencia, por lo que la Alcaldía decidió demolerla para “devolverle la tranquilidad a la comunidad”.

“En Medellín no hay lugar para la apología al narcotráfico ni para que inmuebles abandonados se conviertan en escenarios que afectan la seguridad y la convivencia. Hoy comienza la demolición de una propiedad que durante años representó una problemática para la comunidad”, indicó el alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa Mejía.

La autoridad explicó que esta decisión busca enviar un mensaje claro a la población: “En esta ciudad no tiene cabida nada que haga apología al delito”.

El inmueble se encuentra en un espacio de 1.854 metros cuadrados y su historia está relacionada con el entorno familiar de Pablo Escobar.

Los antecedentes documentales indican que, en 1979, fue adquirido por la esposa del narcotraficante, Victoria Eugenia Henao. En 2004 quedó bajo medida cautelar de la Fiscalía General y, posteriormente, en 2018, pasó al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado.

“Esta intervención también busca recuperar el significado de nuestros espacios. Medellín no puede seguir permitiendo que lugares relacionados con el pasado criminal sean utilizados para promover el narcoturismo o actividades que deterioran la convivencia”, sentenció Villa.

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