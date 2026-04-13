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Un hipopótamo en una zona rural de Colombia, compartida sin fecha. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia / EFE)
Un hipopótamo en una zona rural de Colombia, compartida sin fecha. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia / EFE)
Por Agencia EFE

Lo que comenzó como un capricho excéntrico del narcotraficante Pablo Escobar de traer a Colombia cuatro hipopótamos para su zoológico particular se convirtió tres décadas después en un grave problema ambiental y de seguridad en el centro del país, donde esta especie se reproduce sin control hasta convertirse en un peligro.

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