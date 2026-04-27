Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La candidata presidencial colombiana Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, habla durante un mitin de campaña en Rionegro, departamento de Antioquia, Colombia, el 13 de abril de 2026. (Jaime SALDARRIAGA / AFP)
La candidata presidencial colombiana Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, habla durante un mitin de campaña en Rionegro, departamento de Antioquia, Colombia, el 13 de abril de 2026. (Jaime SALDARRIAGA / AFP)
/ JAIME SALDARRIAGA
Por Agencia AFP

La candidata presidencial de derecha, Paloma Valencia, aseguró el lunes que el gobierno de Colombia le informó sobre un plan para asesinarla orquestado por guerrilleros disidentes de las FARC, responsables de los mortíferos ataques a la población civil el fin de semana.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.