La senadora y candidata del partido uribista Centro Democrático a la presidencia de Colombia, Paloma Valencia, celebra luego de ganar 'La gran consulta por Colombia' este domingo. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).
Por Agencia EFE

La senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, en la oposición, ganó este domingo por abrumadora mayoría ‘La gran consulta por Colombia’, con lo cual será candidata de la derecha en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

