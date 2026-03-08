La senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, en la oposición, ganó este domingo por abrumadora mayoría ‘La gran consulta por Colombia’, con lo cual será candidata de la derecha en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Con el 95 % de las mesas informadas, Valencia obtenía 3.078.528 votos, equivalentes al 55,2 % de los 5.573.797 votos contabilizados en esa consulta y aventajaba en más de 1,8 millones de papeletas a su rival más cercano, Juan Daniel Oviedo, que sumaba 1.199.145 sufragios (21,5 %).

El resultado de Oviedo, un independiente que hizo su campaña a pulso, sin contar con maquinaria electoral, sorprendió este domingo porque su mejor pronóstico en las encuestas era un tercer puesto.

El tercero en las urnas finalmente fue el exsenador Juan Manuel Galán, del partido Nuevo Liberalismo y hermano del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que recibió 311.605 votos, equivalentes al 5,5 %.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe habla durante el mitin de cierre de campaña de la candidata Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, en Medellín, el 6 de marzo de 2026. (Foto de Jaime SALDARRIAGA / AFP). / JAIME SALDARRIAGA

“El mandato de la consulta es claro, son más de cinco millones de votos que estamos en este escenario. El mandato de la consulta no quiere un país sumido en el odio de clases, no quiere un país en las discusiones anacrónicas del necomunismo ni un país sumido en el estatismo destructor”, manifestó Valencia en un discurso tras la victoria.

La candidata dijo que si gana la Presidencia pondrá en marcha “una Colombia incluyente” con una “economía fraterna” en la que todos estén bien y los trabajadores ganen “buenos salarios”.

“No vamos a dejar ni un solo colombiano ni ningún adulto mayor ni ninguna niña atrás”, afirmó Valencia, quien prometió una “transformación” hacia “una Colombia justa en la que nadie sea invisible” y que permita dejar atrás “la herencia funesta de desgobierno” del presidente Gustavo Petro y su “delirante discurso ideológico”.

En la consulta de la derecha participaron nueve candidatos de diferentes partidos opositores al Gobierno de Petro, seis de los cuales la acompañaron hoy en su discurso.

Oviedo, revelación de la consulta

Valencia dedicó palabras de agradecimiento a todos sus rivales, especialmente a Juan Daniel Oviedo, por superar el millón de votos con una campaña que tomó fuerza en los últimos días luego de que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del ultraderechista movimiento Defensores de la Patria, se burlara de él por su abierta homosexualidad.

“Juan Daniel, tu ejemplo nos inspira a amar lo diferente, a darlo todo por Colombia”, dijo Valencia, quien añadió: “todo es posible cuando uno tiene voluntad y el amor de quienes nos rodean”.

Al coincidir las elecciones con el Día Internacional de la Mujer, Valencia dijo: “Es nuestro momento de gobernar, de demostrar que hacenos las cosas bien”.

La senadora Valencia, que está en su tercer periodo legislativo, es abogada de la Universidad de los Andes y muy cercana al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), a cuya sombra ha hecho toda su carrera política.

Las elecciones presidenciales en Colombia se celebrarán el próximo 31 de mayo y en caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos válidos, los dos primeros irán a una segunda vuelta el 21 de junio.

En la disputa por la Presidencia, Valencia competirá con otros candidatos que no participaron en las consultas interpartidistas de hoy, entre ellos el senador de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Petro; el ultraderechista De la Espriella, y los candidatos Sergio Fajardo y Claudia López, que se repartirán los votos del centro.