Pánico en México tras el terremoto de magnitud 7,2 [FOTOS]

Un fuerte sismo sacudió el viernes el sur de México y se sintió hasta en la capital, donde remeció edificios y provocó la evacuación de cientos de personas, sin reportes de víctimas o daños por el momento, según servicios de emergencias.

El sismo cuya magnitud fue revisada a 7.2, desde un reporte inicial de 7.5, tuvo epicentro a 53 kilómetros al noreste de Pinotepa Nacional, cerca de la costa del Pacífico en el sureño estado de Oaxaca, con una profundidad de 24 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por su sigla en inglés).



El movimiento telúrico no implicó alerta de tsunami, dijo el jefe de protección civil.



Tampoco afectó a las refinerías y centros procesadores de gas, según los primeros reportes de la petrolera estatal Pemex.



Protección Civil de Ciudad de México y Oaxaca dijeron que hasta el momento no se habían reportado daños, aunque mantenían el monitoreo en las ciudades y costas.



"(Cruz Roja) atiende crisis nerviosas, hasta el momento no se reportan daños ni estructuras colapsadas en la Ciudad de México", dijo la Cruz Roja mexicana en su cuenta de Twitter.



En la capital mexicana se vivieron escenas de nerviosismo cuando el país aún se está recuperando del impacto de los daños y víctimas causados por dos terremotos en septiembre del año pasado.



"Yo estaba temblando, me sentí muy nerviosa", dijo Guadalupe Martínez, una jubilada de 64 años que vive en el barrio capitalino de San Miguel Chapultepec tras evacuar su edificio.



Imágenes de televisión mostraron a miles de personas en las calles del centro de la Ciudad de México, donde multitudes se habían reunido para celebrar el Año Nuevo chino.



Mientras, en Oaxaca se reportaban algunas caídas de escombros y fachadas agrietadas, mostraron medios locales.



El sismo también se sintió en algunos departamentos de la vecina Guatemala, según reportes de la prensa local.



Fuente: Agencias