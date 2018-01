Papa Francisco: Las frases más polémicas de su gira Chile - Perú

El papa Francisco regresó este lunes del Perú tras uno de los viajes más duros de su pontificado, en el que fue obligado a pedir disculpas por haber exigido "pruebas" a las víctimas de abusos sexuales que acusan a un obispo chileno. También se refirió a Odebrecht y a la corrupción en América Latina.



Revisa a continuación las declaraciones más polémicas y destacadas de su visita a seis ciudades de Chile y Perú.





Chile

"No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia (…) es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir".



SOBRE ABUSOS SEXUALES COMETIDOS POR MIEMBROS DE LA IGLESIA CATÓLICA

Santiago





"El día que me traigan una prueba contra el obispo (Juan) Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia, ¿está claro? ".



Sobre acusaciones de encubrimiento contra el obispo de Osorno

IQUIQUE





"La violencia llama a la violencia, la destrucción aumenta la fractura, la violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. Por eso decimos no a la violencia que destruye, en ninguna de sus dos formas".



Por actos de violencia en la región de La Araucanía

Temuco



"Esta tierra, si la miramos con ojos de turistas, nos dejará extasiados, pero luego seguiremos nuestro rumbo sin más; pero si nos acercamos a su suelo, lo escucharemos cantar: 'Arauco tiene una pena que no la puedo callar, son injusticias de siglos que todos ven aplicar'".



Haciendo referencia a la canción de Violeta Parra

Temuco



"Quiero agradecer la presencia de tantos peregrinos de los pueblos hermanos, de Bolivia, de Perú, y no se pongan celosos, especialmente los argentinos, mi patria".



Ante las críticas por no visitar Argentina

Iquique



Perú

"Creo que la política está en crisis, muy en crisis (…) Hoy podemos hablar que gran parte de Latinoamérica sufre en su política una gran decadencia debido en parte a la corrupción. El caso Odebrecht es simplemente una anécdota chiquita".

Respecto de los múltiples casos de corrupción en países de la región

Lima





"¿Qué le pasa a Perú que cada vez que sale un Presidente lo meten preso? (Ollanta) Humala está preso, (Alejandro) Toledo está preso (prófugo en EE.UU.), (Alberto) Fujimori estuvo preso, Alan García cuestionado; y presos con rabia, ¿no? El sistema llama la atención".



Sobre situación política nacional

Lima



"¿Saben lo que es la monja chismosa? Es terrorista, peor que los de Ayacucho hace unos años, peor".

Ante un grupo de religiosas

Lima



"Mi expresión no fue feliz, no la pensé. Lo digo con sinceridad (...) La palabra prueba no era la mejor para acercarme a un corazón dolorido. Me hace doler mucho, porque en Chile recibí a dos (víctimas) y hubo otros más escondidos".

En el avión de vuelta a Roma





Fuente: El Mercurio, GDA/Agencias