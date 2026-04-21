Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El papa Francisco saluda con la mano a su llegada al Vaticano para asistir a la presentación del nuevo papamóvil eléctrico, el 4 de diciembre de 2024. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
El papa Francisco saluda con la mano a su llegada al Vaticano para asistir a la presentación del nuevo papamóvil eléctrico, el 4 de diciembre de 2024. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
/ FILIPPO MONTEFORTE
Por Agencia EFE

La Iglesia católica en Argentina recordó este martes al papa Francisco, luego de un año de su muerte, como un pastor cercano a los excluidos y que “se jugó” hasta el final de su vida por la “sublime causa de la paz”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.