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Resumen

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El Vaticano anunció este miércoles 5 de agosto que el papa León XIV realizará su primera gira oficial por Latinoamérica entre el 6 y el 17 de noviembre de este año, en la que visitará Uruguay, Argentina y Perú.

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