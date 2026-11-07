El papa León XIV saluda a los fieles durante una santa misa en el parque París-Londres, en Paysandú, a 375 km al noroeste de Montevideo, Uruguay, el 7 de noviembre de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV saluda a los fieles durante una santa misa en el parque París-Londres, en Paysandú, a 375 km al noroeste de Montevideo, Uruguay, el 7 de noviembre de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Redacción EC

El papa León XIV afirmó que ningún niño de Uruguay, país “rico en recursos”, “debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro dignos debido a la inseguridad que reina en las calles”, señaló durante su visita en el barrio de Casavalle, uno de los más degradados de la ciudad.

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