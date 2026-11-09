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El Papa León XIV visita el centro de cuidados y residencia Don Orione Pequeño Cottolengo en Claypole, cerca de Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO).
El Papa León XIV visita el centro de cuidados y residencia Don Orione Pequeño Cottolengo en Claypole, cerca de Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO).
/ DANIEL DAL ZENNARO
Por Agencia AFP

El papa León XIV advirtió este lunes que un país se mide por la inclusión de las personas con discapacidad, al visitar una casa de caridad en Argentina, donde el presidente Javier Milei es criticado por las duras políticas de ajuste que afectan al sector.

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