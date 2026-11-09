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Resumen

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El papa León XIV saluda a su salida del Palacio San Martín, en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. (Nehuen Rovediello / EFE)
El papa León XIV saluda a su salida del Palacio San Martín, en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. (Nehuen Rovediello / EFE)
/ Nehuen Rovediello
Por Agencia EFE

El papa León XIV afirmó este lunes que “los desafíos de la inteligencia artificial y de la automatización desregulada pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral”, en su discurso ante el mundo del trabajo en Buenos Aires, en su segunda jornada de visita al país.

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