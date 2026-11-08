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El papa León XIV y el presidente de Argentina Javier Milei asistieron a una reunión en la Casa Rosada, palacio presidencial de Buenos Aires, el 8 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
El papa León XIV y el presidente de Argentina Javier Milei asistieron a una reunión en la Casa Rosada, palacio presidencial de Buenos Aires, el 8 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

El papa León XIV afirmó este domingo ante el presidente de Argentina, Javier Milei, que la democracia “se fortalece con disposición a escuchar, con el cuidado de la palabra, con la búsqueda paciente de acuerdos, y con la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta”.

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