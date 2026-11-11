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Resumen

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Fotografía distribuida por Vatican Media que muestra al Papa León XIV saludando mientras celebra misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján en Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP)
Fotografía distribuida por Vatican Media que muestra al Papa León XIV saludando mientras celebra misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján en Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP)
/ SIMONE RISOLUTI
Por Agencia EFE

El papa León XIV agradeció este miércoles el cariño recibido en Argentina, donde durante cuatro días lo acompañaron multitudes en Buenos Aires, Córdoba y Luján, y aseguró: “Pueden decir que este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

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