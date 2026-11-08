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El papa León XIV y el presidente de Argentina Javier Milei asisten a un encuentro en la Casa Rosada, palacio presidencial de Buenos Aires, el 8 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/TIZIANA FABI).
El papa León XIV y el presidente de Argentina Javier Milei asisten a un encuentro en la Casa Rosada, palacio presidencial de Buenos Aires, el 8 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/TIZIANA FABI).
Por Agencia EFE

El papa León XIV afirmó este domingo que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía” y pidió que se permita “que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades”, durante su discurso ante las autoridades en Buenos Aires, en presencia del presidente argentino, Javier Milei.

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