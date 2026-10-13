El papa León XIV abandona el Vaticano antes de ser ingresado en el Hospital Universitario Gemelli de Roma, el 13 de octubre de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV abandona el Vaticano antes de ser ingresado en el Hospital Universitario Gemelli de Roma, el 13 de octubre de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

El Gobierno de Argentina expresó su deseo de que el papa León XIV, sometido este martes a una operación en Roma, se recupere pronto, y dijo que continúa adelante con los preparativos para la visita que tiene previsto hacer en noviembre al país sudamericano.

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