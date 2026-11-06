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En el patio del Accueil Notre Dame, situado en el corazón del santuario de Lourdes, el Papa León XIV se reúne con el personal y los voluntarios que atienden a los peregrinos enfermos en este centro sanitario. (Foto de Patrice Sordo / Hans Lucas / Hans Lucas vía AFP)
En el patio del Accueil Notre Dame, situado en el corazón del santuario de Lourdes, el Papa León XIV se reúne con el personal y los voluntarios que atienden a los peregrinos enfermos en este centro sanitario. (Foto de Patrice Sordo / Hans Lucas / Hans Lucas vía AFP)
Por Agencia EFE

La visita del papa León XIV a Argentina podría generar un movimiento turístico superior a los tres millones de visitantes nacionales e internacionales, con Buenos Aires, Luján y Córdoba como principales destinos de convocatoria, según estimaciones de la Cámara Argentina de Turismo (CAT).

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