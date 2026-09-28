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Resumen

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El papa León XIV saluda con la mano antes de embarcar en su avión al finalizar su viaje apostólico a Francia, en el aeropuerto de Metz-Nancy-Lorraine, en Goin, el 28 de septiembre de 2026. (ROMEO BOETZLE / AFP)
El papa León XIV saluda con la mano antes de embarcar en su avión al finalizar su viaje apostólico a Francia, en el aeropuerto de Metz-Nancy-Lorraine, en Goin, el 28 de septiembre de 2026. (ROMEO BOETZLE / AFP)
/ ROMEO BOETZLE
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, decretó este lunes tres días feriados -uno nacional y dos en distritos puntuales- con motivo de la visita del papa León XIV al país, que tendrá lugar entre los días 8 y 11 de noviembre y durante la cual se espera una gran movilización popular.

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