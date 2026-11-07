El papa León XIV carga a un bebé durante su llegada al Parque París Londres de Paysandú, Uruguay, el 7 de noviembre de 2026. (Captura de video de Juan Pablo León / El Comercio)
El papa León XIV carga a un bebé durante su llegada al Parque París Londres de Paysandú, Uruguay, el 7 de noviembre de 2026. (Captura de video de Juan Pablo León / El Comercio)
Por Redacción EC

Como parte de su segundo día de actividades en Uruguay, el papa León XIV acudió al Parque París Londres para brindar la primera misa del sábado; sin embargo, lo que se robó las miradas de los fieles fue ver al Santo Padre cargar a tres bebés a lo largo de su recorrido.

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