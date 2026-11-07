Como parte de su segundo día de actividades en Uruguay, el papa León XIV acudió al Parque París Londres para brindar la primera misa del sábado; sin embargo, lo que se robó las miradas de los fieles fue ver al Santo Padre cargar a tres bebés a lo largo de su recorrido.

Así lo contó Juan Pablo León, enviado especial de El Comercio, quien captó en imágenes el instante en que seguidores católicos aproximaban a los menores, con ayuda del personal de seguridad, hacia el vehículo que transportaba al Sumo Pontífice.

Ingreso del papa León XIV a misa en Asunción, Paraguay. (Video: Juan Pablo León / El Comercio)

Cada uno de los niños recibió la bendición del Papa, quien respondió al gesto siempre con una sonrisa y mucho cuidado.

Al concluir el recorrido, León XIV se encontró en el Parque París Londres, una explanada en la localidad de Paysandú situada en la frontera con Argentina y próxima a Brasil, donde peregrinos de países limítrofes acudieron a la primera misa de la jornada.

El mate como símbolo de unión

El papa León XIV empleó un elemento uruguayo para destacar el vínculo necesario entre la humanidad: el mate.

“El mate es signo de familiaridad, de amistad y de encuentro. Nos enseña a compartir y a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan”, señaló el Santo Padre.

“Seguramente el mate los ha acompañado también hoy, en el viaje de camino a esta celebración, y los acompañará al regresar”, dijo el Papa a los fieles, sobre esta costumbre que representa también “la acogida, la integración y los valores comunes”.

“En esos espacios de soledad, cuántas veces tantos de ustedes le habrán confiado a Dios sus preocupaciones y necesidades, sus deseos y anhelos más profundos”, agregó.

Después de la misa, León XIV tiene previsto visitar la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo. Allí se espera que rece ante la imagen de la Virgen, haga una ofrenda floral y bendiga a los fieles desde la plaza Constitución, para luego volverá a salir rumbo al aeropuerto local para tomar el avión hacia Montevideo.

Para la jornada del domingo 8 de noviembre, ya en la capital uruguaya, se espera que el Sumo Pontífice realice una misa en Florida, en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, almuerce con obispos y parta a Argentina, donde permanecerá del 8 al 11 de noviembre antes de partir hacia el Perú.

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El papa León XIV aseguró que está "bastante en forma" y defendió la atención médica universal al llegar este viernes 6 de noviembre a Uruguay, el país más laico de la región, para una intensa gira sudamericana tres semanas después de su operación de un cáncer de pulmón. (AFP)

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