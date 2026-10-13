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Resumen

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El papa León XIV ofrece su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)
El papa León XIV ofrece su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)
/ ANDREAS SOLARO
Por Agencia EFE

La cancillería de Chile expresó este martes sus “deseos de una pronta y completa recuperación” al papa León XIV tras conocerse su diagnóstico de cáncer de pulmón y luego de haber sido operado.

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