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Resumen

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El papa León XIV se despide desde su avión en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP)
El papa León XIV se despide desde su avión en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP)
/ JUAN MABROMATA
Por Agencia EFE

El papa León XIV concluyó este miércoles una histórica visita a Argentina y partió junto con su comitiva rumbo a Perú para proseguir con una gira apostólica que también le ha llevado a Uruguay.

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