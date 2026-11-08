Resumen

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El papa León XIV llega al Parque París Londres para oficiar una misa en Paysandú, Uruguay. Foto: EFE.
El papa León XIV llega al Parque París Londres para oficiar una misa en Paysandú, Uruguay. Foto: EFE.
/ Federico Gutiérrez
Por Juan Pablo León Almenara

La segunda jornada de León XIV en Uruguay tuvo una particularidad: para entenderla, había que mirar tanto los lugares que visitaba como las personas que lo esperaban. El Papa viajó a Paysandú para celebrar una misa multitudinaria, regresó a Montevideo para encontrarse con una comunidad golpeada por la exclusión y terminó el día en el Estadio Centenario, ante miles de fieles. En cada parada hubo una historia distinta y un hilo conductor: la necesidad de acercar a quienes parecen estar separados.

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