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Resumen

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El Papa León XIV asiste a un encuentro con la comunidad laboral de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Buenos Aires el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
El Papa León XIV asiste a un encuentro con la comunidad laboral de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Buenos Aires el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
/ TIZIANA FABI
Por Agencia AFP

El papa León XIV defendió este lunes a los sindicatos en su segundo día de visita en Argentina, donde los gremios denunciaron que la reforma laboral del presidente Javier Milei restringe el derecho a huelga.

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