El papa León XIV defendió este lunes a los sindicatos en su segundo día de visita en Argentina, donde los gremios denunciaron que la reforma laboral del presidente Javier Milei restringe el derecho a huelga.

“El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo”, dijo el pontífice en un aplaudido discurso ante sindicalistas, empresarios y representantes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina.

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También dijo que, para conservar su “autoridad moral”, los sindicatos deben acercarse a los trabajadores precarios, en un país con 45% de informalidad laboral.

“El sindicalismo debe mirar permanentemente a las periferias existenciales, integrando y tendiendo puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal”, expresó.

La principal central sindical argentina convocó cuatro huelgas generales desde que Milei propuso en diciembre de 2023, la última durante el debate de la reforma laboral que el presidente presentó en diciembre del año pasado y que el Congreso aprobó en febrero.

Aunque el gobierno de Milei hizo concesiones durante el debate de la reforma laboral, el texto aprobado por el Congreso mantuvo la obligación de garantía durante las huelgas al menos el 75% del servicio habitual en hospitales y escuelas primarias y secundarias, y el 50% en actividades como el transporte terrestre y la banca.

Desde que Milei llegó al poder se perdió unos 270.000 empleos privados registrados y 81.000 puestos en el sector público, mientras el desempleo subió al 7,9%, su nivel más alto desde 2021.