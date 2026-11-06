Resumen

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Esta foto muestra al Papa León XIV dirigiéndose a los periodistas durante el vuelo a Montevideo para una visita de 12 días a Uruguay, Argentina y Perú. (Foto: VATICAN MEDIA / AFP)
Esta foto muestra al Papa León XIV dirigiéndose a los periodistas durante el vuelo a Montevideo para una visita de 12 días a Uruguay, Argentina y Perú. (Foto: VATICAN MEDIA / AFP)
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Por Agencia EFE

“Sé que algunos tenían dudas sobre si este viaje llegaría a realizarse, sin embargo desde el primer día estuve plenamente convencido de que debía llevarse acabo”. Así se dirigió a los periodistas León XIV durante el vuelo hacia Sudamérica donde visitará Uruguay, Argentina y Perú, sin que se haya cumplido aún un mes desde su operación por un cáncer de pulmón del que se ha recuperado totalmente.

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