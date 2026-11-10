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Agentes de policía recorren la ruta por donde se espera que pase el papamóvil del Papa León XIV de camino a una vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo de Buenos Aires, el 10 de noviembre de 2026. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP).
Agentes de policía recorren la ruta por donde se espera que pase el papamóvil del Papa León XIV de camino a una vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo de Buenos Aires, el 10 de noviembre de 2026. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP).
/ JUAN MABROMATA
Por Agencia EFE

Cientos de miles de jóvenes de Buenos Aires y llegados de distintas provincias de Argentina esperan este martes con gran algarabía la vigilia con el papa León XIV en la capital, que se celebrará esta noche ante el Monumento de los Españoles, el mismo lugar donde en la víspera el pontífice congregó a 2,5 millones durante una misa.

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