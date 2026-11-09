icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El papa León XIV hace un gesto a su llegada para celebrar las vísperas con obispos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2026. (TOMAS CUESTA / AFP)
El papa León XIV hace un gesto a su llegada para celebrar las vísperas con obispos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2026. (TOMAS CUESTA / AFP)
/ TOMAS CUESTA
Por Agencia EFE

El papa León XIV criticó este lunes un mundo del trabajo donde “solo se valora a los trabajadores por su eficiencia” y afirmó que “privar a una persona del trabajo es herir su dignidad”, en el discurso que pronunció en el encuentro con el mundo del trabajo en Buenos Aires.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?