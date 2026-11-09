El papa León XIV criticó este lunes un mundo del trabajo donde “solo se valora a los trabajadores por su eficiencia” y afirmó que “privar a una persona del trabajo es herir su dignidad”, en el discurso que pronunció en el encuentro con el mundo del trabajo en Buenos Aires.

El pontífice estadounidense acudió a la Universidad Católica de la capital argentina para un encuentro con miembros del sindicato, movimientos populares y empresarios donde lanzó una reflexión en la que afirmó que la actual visión del trabajo “se enfrenta no solo a los fundamentos de la economía, sino también al reto de la crisis ecológica y al uso irresponsable de los recursos del planeta”.

En esta clase magistral sobre el mundo laboral, aseveró que “allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral”.

Como ya aseguró en su discurso a las autoridades del domingo, frente al presidente argentino, Javier Milei, “el ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

“Esta afirmación puede parecer teórica, pero, por el contrario, constituye un punto central del pensamiento social de la Iglesia, ya desde mi Predecesor León XIII, quien con el fin de fomentar la concordia entre las partes y eliminar los conflictos en el ámbito laboral planteó la necesidad de crear un equilibrio adecuado entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador y de su familia”, explicó el concepto que fue más aplaudido en su discurso en el Palacio Libertad y también durante este acto.

El pontífice también indicó que el desempleo “es un auténtico drama en la vida de quien lo padece” porque “privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social, fragmentando la cohesión del cuerpo social y destruyendo la acción comunitaria finalizada al bien común”.

Desde que Milei llegó a la presidencia, en diciembre de 2023, hasta la actualidad, han desaparecido 32.390 empresas y 465.811 empleos, se ha profundizado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados, se ha disparado la morosidad en los hogares hasta el 12,8 % y la tasa de desocupación ha llegado al 7,9%, según el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), en su informe difundido este fin de semana bajo el título ‘La Argentina que recibe al papa’.

El Papa indicó que “la solidaridad se convierte en una fuerza capaz de construir una arquitectura social que pueda redefinir las necesidades del mercado y las relaciones laborales según criterios de justicia y siguiendo la lógica de la reciprocidad”.

El Papa también indicó algunos de los puntos del pensamiento social de la Iglesia como que “el Estado no tiene que hacerlo todo, sino que tiene la tarea de favorecer la actuación de las agrupaciones intermedios: familias, autoridades locales, grupos y movimientos sociales, manteniendo el poder regulador para el bien común y asumiendo las tareas que las agrupaciones inferiores no pueden cumplir”.

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Indicó que este es el camino “para construir la Argentina unida que deseamos para el futuro” y “que supere la polarización dialéctica y configure una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo, a nivel nacional y multilateral”.

León XIV también reivindicó la tarea de los movimientos sociales, que impulsó siempre Francisco.

“Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”, dijo. Y recordó que “con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres ‘T’: tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social”, que produjo un fuerte aplauso.

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Dos millones de personas asistieron el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires a la misa más multitudinaria del pontificado de León XIV, quien defendió la vigencia de la familia cristiana como "un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época". (AFP)

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