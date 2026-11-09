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El papa León XIV se retira tras celebrar misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo de Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. (TOMAS CUESTA / AFP)
El papa León XIV se retira tras celebrar misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo de Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. (TOMAS CUESTA / AFP)
/ TOMAS CUESTA
Por Agencia EFE

El papa León XIV defendió este lunes en Buenos Aires en un discurso ante líderes de otras confesiones que las religiones custodian la dignidad humana y dan esperanza, en la segunda jornada de su visita a Argentina.

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