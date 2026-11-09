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El Papa León XIV celebra las vísperas con obispos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad de Buenos Aires el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
El Papa León XIV celebra las vísperas con obispos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad de Buenos Aires el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

El papa León XIV pidió este lunes a los obispos de Argentinacercanía” con las personas que reclaman ayuda, como los que “viven en la pobreza, carecen de empleo o no tienen una vivienda digna”, en su discurso tras la oración de las vísperas que celebró en la catedral metropolitana de Buenos Aires, con el que concluyó su segunda jornada de su visita al país.

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